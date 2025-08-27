FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, sahte kimlikle yakalandı!

Sivas'ın Gölova ilçesinde ilçe emniyet müdürü olarak görev yaparken 2018'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan ihraç edilen E.C.'nin, Fethiye'de olduğu belirlendi. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla tespit edilen E.C., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C., üzerinde sahte kimlik ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

