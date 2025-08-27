HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, sahte kimlikle yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski ilçe emniyet müdürü E.C., sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, sahte kimlikle yakalandı!

Sivas'ın Gölova ilçesinde ilçe emniyet müdürü olarak görev yaparken 2018'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan ihraç edilen E.C.'nin, Fethiye'de olduğu belirlendi. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla tespit edilen E.C., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C., üzerinde sahte kimlik ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükçekmece'de 'yok artık' dedirten olay! Sigara dumanı tartışmasında kolunu ısırdıBüyükçekmece'de 'yok artık' dedirten olay! Sigara dumanı tartışmasında kolunu ısırdı
İstanbul'da dikkat çeken 'metro' kararı: O çıkışlar kapatıldıİstanbul'da dikkat çeken 'metro' kararı: O çıkışlar kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
fetö emniyet müdürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! Cezası belli oldu

Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! Cezası belli oldu

'Devrim niteliğinde' Tarih verildi, 5G için geri sayım başladı!

'Devrim niteliğinde' Tarih verildi, 5G için geri sayım başladı!

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı! Yöneltilen suçlama...

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı! Yöneltilen suçlama...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.