Film gibi olay! 7 yıldır firariydi: Estetik, saç ekimi ve sahte kimlik detayları

Edinilen bilgilere göre 29 Ekim 2010’da, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde otomobili 28 kurşunla taranan ve hayatını kaybeden Burak Şen (26), cinayetini azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza yurt dışına kaçtı.

7 YILIN ARDINDAN YAKALANDI

7 senedir firari olarak Gürcistan’da yaşadığı öğrenilen Mirza, Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

ESTETİKLER, SAÇ EKİMİ VE SAHTE KİMLİK...

Mirza’nın burnundan, dudaklarından, çenesinden olmak üzere yüzünde estetik ameliyatlar geçirdiği, saç ekimi yaptırdığı ve yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzemeye çalıştığı tespit edildi. Kardeşinin kimliği ile Türkiye’ye giren şüphelinin ameliyatlar ile kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır