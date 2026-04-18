HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Film gibi olay! 7 yıldır firariydi: Estetik, saç ekimi ve sahte kimlik detayları

İçerik devam ediyor

Ankara'da 2010 yılında işlenen bir cinayet günümüzde aydınlığa kavuşturuldu. Film gibi olayda 7 yıldır yurt dışında firari pozisyonunda olan şüphelinin çeşitli estetikler ve saç ekimi yaptırarak Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi. Kardeşinin kimliğini kullanarak yurda girmeye çalışan şüpheli yakalandı. İşte film gibi olayın tüm detayları!

Edinilen bilgilere göre 29 Ekim 2010’da, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde otomobili 28 kurşunla taranan ve hayatını kaybeden Burak Şen (26), cinayetini azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza yurt dışına kaçtı.

Film gibi olay! 7 yıldır firariydi: Estetik, saç ekimi ve sahte kimlik detayları 1

7 YILIN ARDINDAN YAKALANDI

7 senedir firari olarak Gürcistan’da yaşadığı öğrenilen Mirza, Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

ESTETİKLER, SAÇ EKİMİ VE SAHTE KİMLİK...

Mirza’nın burnundan, dudaklarından, çenesinden olmak üzere yüzünde estetik ameliyatlar geçirdiği, saç ekimi yaptırdığı ve yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzemeye çalıştığı tespit edildi. Kardeşinin kimliği ile Türkiye’ye giren şüphelinin ameliyatlar ile kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.