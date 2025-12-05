Finike’de fırtına sebebiyle tekne kıyıya sürüklendi, denizin rengi çamura döndü

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarılan iller arasındaki Antalya’da yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Batı Antalya tarafında özellikle Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle Finike ilçesinde açıkta demirli olan özel tekne karaya sürüklendi.

Finike meydan sahil bandındaki iskele yakınlarında özel bir tekne karaya otururken denizin rengi de kahverengiye döndü. Atatürk Caddesi Finike merkez cami arkasındaki binaların istinat duvarları arasından sızan yağmur suları da küçük şelaleler oluşmasına sebep oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır