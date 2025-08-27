HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna barışa hazır, Rusya ise zaman kazanmaya çalışıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, “Ukrayna barışa hazır, Rusya ise sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Rusya’yı müzakere masasına oturtmak için baskı yapmalıyız” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna barışa hazır, Rusya ise zaman kazanmaya çalışıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Stubb, Zelenskiy ile yakın temaslarının sürdüğünü belirterek, “Bugün, Washington’daki toplantının devamında atılacak adımları ele aldık. Ukrayna’nın güvenliği için güçlü destek planı yolunda ilerliyor. Ukrayna barışa hazır, Rusya ise sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Rusya’yı müzakere masasına oturtmak için baskı yapmalıyız. Ortaklarımızla birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Stubb ile görüşmesini ‘her zamanki gibi çok iyi’ olarak nitelendirerek, “Daha somut sonuçlar elde edebilmek için pozisyonlarımızı koordine ediyoruz. Ekiplerimiz, Ukrayna için güçlü ve çok taraflı güvenlik garantilerinin mimarisini aktif biçimde hazırlıyor. Bu süreçte Avrupalılar, Amerikalılar ve diğer ortaklarımız yer alıyor. Artık liderlerin görüşmeleri için formatı organize ederek temel öncelikleri ve takvimleri netleştirme zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile ilişkilerin önemine de dikkat çeken Zelenskiy, Rusya’nın olumsuz sinyaller gönderdiğini, saldırıların sürdüğünü ve her gün yeni kayıplar verildiğini hatırlatarak, “Ruslar ancak gerçek baskıya karşılık verecek. Rusya’dan gerçek diplomasiye yönelik somut adımlar gerekiyor” dedi.

Zelenskiy, Stubb’a teşekkür ederek, Kiev’e davet etti.
(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kur'an'a hakaret, kızını taciz etmişti! TutuklandıKur'an'a hakaret, kızını taciz etmişti! Tutuklandı
25 farklı dünya rekoru kırdı!25 farklı dünya rekoru kırdı!

Anahtar Kelimeler:
Finlandiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!

Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü! Pişkin savunma

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü! Pişkin savunma

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.