Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna barışa hazır, Rusya ise zaman kazanmaya çalışıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Stubb, Zelenskiy ile yakın temaslarının sürdüğünü belirterek, “Bugün, Washington’daki toplantının devamında atılacak adımları ele aldık. Ukrayna’nın güvenliği için güçlü destek planı yolunda ilerliyor. Ukrayna barışa hazır, Rusya ise sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Rusya’yı müzakere masasına oturtmak için baskı yapmalıyız. Ortaklarımızla birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Stubb ile görüşmesini ‘her zamanki gibi çok iyi’ olarak nitelendirerek, “Daha somut sonuçlar elde edebilmek için pozisyonlarımızı koordine ediyoruz. Ekiplerimiz, Ukrayna için güçlü ve çok taraflı güvenlik garantilerinin mimarisini aktif biçimde hazırlıyor. Bu süreçte Avrupalılar, Amerikalılar ve diğer ortaklarımız yer alıyor. Artık liderlerin görüşmeleri için formatı organize ederek temel öncelikleri ve takvimleri netleştirme zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile ilişkilerin önemine de dikkat çeken Zelenskiy, Rusya’nın olumsuz sinyaller gönderdiğini, saldırıların sürdüğünü ve her gün yeni kayıplar verildiğini hatırlatarak, “Ruslar ancak gerçek baskıya karşılık verecek. Rusya’dan gerçek diplomasiye yönelik somut adımlar gerekiyor” dedi.

Zelenskiy, Stubb’a teşekkür ederek, Kiev’e davet etti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır