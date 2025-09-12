HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Kırşehir’de açık cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden F.K. (35) isimli hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki ara yollarda yapılan kontrollerde, yalnız yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, firari hükümlü F.K. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada F.K.’nin, tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden firar ettiği ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ile ’hırsızlık’ suçlarından kaydının bulunduğu, ayrıca 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildiBakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi
3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.