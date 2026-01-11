HABER

Fırat Nehri’nde 4 su samuru görüntülendi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle büyük bölümü buz tutan Fırat Nehri'nde görülen nadir su samurları, doğa fotoğrafçıları Osman ve Arda Topaloğlu'nun objektifine yansıdı.Kemaliye ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Fırat Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle büyük bölümü buz tutan Fırat Nehri’nde görülen nadir su samurları, doğa fotoğrafçıları Osman ve Arda Topaloğlu’nun objektifine yansıdı.

Kemaliye ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Fırat Nehri’nin büyük bölümü buzla kaplandı. Soğuk havaya rağmen nehirde görülen 4 su samuru, hem vatandaşların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

Yiyecek ararken Fırat Nehri üzerinde görüntülenen su samurları, doğa fotoğrafçıları Osman Topaloğlu ve Arda Topaloğlu tarafından kaydedildi. Yaklaşık 1 aydır bu anı yakalamak için bölgede beklediklerini belirten Topaloğlu kardeşler, su samurlarını doğal ortamlarında görüntülemenin kendileri için oldukça keyifli ve anlamlı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Fırat Nehri’nde su samurlarının görülmesi, bölgedeki doğal yaşamın ve ekosistemin korunmuş ve canlı olduğuna da işaret ediyor.

Kaynak: İHA

