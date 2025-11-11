HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir fırından para çalan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki şüpheli Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Bir ekmek fırınından para çalan iki şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli K.C.K.’nın arkadaşı M.V. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandı 1

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.V. ve K.C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

(İHA)

11 Kasım 2025
11 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştıİstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Çorum hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.