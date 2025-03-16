Fırlatıldıktan 29 saat sonra ISS'e kenetlendiler! 9 aydır mahsur Williams ve Wilmore tarafından karşılandılar

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderdiği 4 astronot yolculuklarını tamamladı. NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers ile JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Takuya Onishi ve Roscosmos kozmonotu Kirill Peskov'u taşıyan Dragon uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldıktan 29 saat sonra ISS'e kenetlendi. Astronotlar, aralarında 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un da bulunduğu 7 kişilik ekip tarafından karşılandı. Dört kişilik Crew-10 mürettebatının yaklaşık 6 ay ISS'te kalacağı aktarıldı.

WILMORE VE WILLIAMS'IN ÇARŞAMBA GÜNÜ ISS'DEN AYRILMASI PLANLANIYOR

NASA'dan yapılan açıklamada, Wilmore ve Williams'ın Çarşamba günü NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ile birlikte SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla ISS'den ayrılmasının planlandığı bildirildi.

FALCON-9 ROKETİ İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE FIRLATILMIŞTI

4 astronotu Crew-10 görevi kapsamında ISS'e taşıyan Dragon uzay aracı, dün Türkiye saati ile 02.04'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon-9 roketi ile fırlatılmıştı. 4 kişilik Crew-10 mürettebatının, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini alacağı açıklanmıştı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır