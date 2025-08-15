Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek'te uzun kuyruklar oluşturdu

Marmara'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olacağı belirtilen fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hava muhalefeti sebebiyle Avşa Adası ve Marmara Adası'ndan İstanbul ile Tekirdağ'a yapılacak tüm gemi seferleri iptal edildi.

İptallerin ardından dönüş yoluna çıkan tatilciler, karayolu ulaşımı için Erdek iskelesine akın etti. Gişeler önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, yetkililer olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde iptallerin sürebileceğini belirterek, vatandaşlara seyahat planlarını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.