Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek'te uzun kuyruklar oluşturdu

Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarından İstanbul ile Tekirdağ'a yapılması planlanan gemi seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Seferlerin iptal edilmesi üzerine tatilciler karayolu bağlantısı için Erdek hattına yönelince iskelede yoğunluk yaşandı.

Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek'te uzun kuyruklar oluşturdu

Marmara'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olacağı belirtilen fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hava muhalefeti sebebiyle Avşa Adası ve Marmara Adası'ndan İstanbul ile Tekirdağ'a yapılacak tüm gemi seferleri iptal edildi.

Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek te uzun kuyruklar oluşturdu 1

İptallerin ardından dönüş yoluna çıkan tatilciler, karayolu ulaşımı için Erdek iskelesine akın etti. Gişeler önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, yetkililer olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde iptallerin sürebileceğini belirterek, vatandaşlara seyahat planlarını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

