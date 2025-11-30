HABER

Fırtınada karaya vuran yelkenliler kaldırılıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, karaya vuran yelkenli tekneler kaldırılmaya başlandı.

Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşının, teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı bildirildi. Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Yelkenliler bakım için götürüldü
Dün sabah saatlerinde fırtına ve sağanakla birlikte kıyıya sürüklenerek karaya oturan yelkenli tekneler için bugün kaldırılmaya başlandı. Teknelerin sahipleri bölgeye gelerek tekneleri vinç ve kamyon yardımıyla bakım ve çekek alanlarına götürdü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Muğla
