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Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan fırtınada kökünden sökülen çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Eğirdir ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr, bir çam ağacını kökünden söktü. Devrilen ağaç, park halindeki 35 CML 254 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi 1

KUVVETLİ FIRTINA AĞACI DEVİRDİ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede ağacın devrildiği sırada otomobilde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

OTOMOBİL HASAR ALDI

Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı otomobilin üzerinden kaldırarak, yolu güvenli hale getirdi. Ağacın altında kalan otomobilin özellikle ön camının büyük hasar gördüğü görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Fırtına
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