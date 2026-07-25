Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Eğirdir ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr, bir çam ağacını kökünden söktü. Devrilen ağaç, park halindeki 35 CML 254 plakalı otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede ağacın devrildiği sırada otomobilde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı otomobilin üzerinden kaldırarak, yolu güvenli hale getirdi. Ağacın altında kalan otomobilin özellikle ön camının büyük hasar gördüğü görüldü.
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