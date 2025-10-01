Fıtık nedir, hangi türleri vardır?

Omurganın hasar görmesi, çeşitli dış etkenler ya da ilerleyen yaş nedeni ile bozulmalar yaşanması olabilir. Bu tür durumlarda omurgayı oluşturan kısımlar tek tek ya da birden fazla kısım zarar görebilir ve çeşitli hastalıklar meydana gelebilir.

Fıtık nedir, neden olur?

Genel olarak karında ya da kasıklarda yer alan organlardan birinin onu içeren doku ya da yastaki açıklıktan dışarı çıkması ve o bölgeyi zorlayarak yırtması fıtık olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli hareketler ya da pozisyon esnasında gelip giden farklı bir çıkıntı hissi veren fıtığa yaşlılık, yaralanma, ameliyat, doğum, aşırı egzersiz yapma gibi durumlar fıtığa enden olabilmektedir.

Başlangıç evresindeyken fıtık bazen hiçbir belirti göstermeyebilir. Çoğu zaman cerrahi müdahale gerektirebilir ya da doktorun uygun gördüğü fizik tedavi süreci ile iyileştirilebilir. Fıtığın en belirgin belirtisi ise fıtığın meydana geldiği bölgede görülür.

Bağ dokusundaki ya da kaslardaki zayıflık, önceden var olan bir açıklık, bir organın ya da başka bir dokunun doğal bölgesinden olması gereken yerden dışarı çıkması ve kayması sonucunda fıtık oluşur. Genel olarak fıtığa neden olabilecek olan etkenler şunlardır:

Ameliyat

Doğum

Kronik öksürük

Hamilelik

Travmatik yaralanmalar

İlerleyen yaş

Kronik kabızlık

Sağlıksız beslenmek

Obezite

Ağır yük kaldırmak

Fiziksel olarak zorlayan bir işte çalışmak

Sigara tüketmek

Aşırı egzersiz yapmak

Fıtık belirtileri nelerdir, hangi türleri vardır?

Fıtık, vücudun farklı bölgelerinde meydana gelebilmektedir. Omurgayı oluşturan beş farklı bölgede oluşabilen fıtık çeşitleri şunlardır:

Boyun fıtığı

Bel fıtığı

Mide fıtığı

Kasık fıtığı

Femoral fıtık

Kesi fıtığı

Perine fıtığı

Konjenital diyafragma fıtığı

Daha az görülen fıtık türleri ise dev karın fıtığı, spigel fıtığı, epigastrik fıtık gibi fıtıklardır. En yaygın fıtık belirtileri şunlardır:

Fıtık oluşan noktada şişlikler, çıkıntılar, rahatsızlık hissi ve ağrılar oluşur.

İdrar kaçırma

Kaslarda güçsüzlük

Erkeklerde testis çevresinde çekilme hissi oluşması

Hareket ederken zorlanmak

Fıtık olan kısımda uyuşma ve karıncalanma hissi

Hapşırma ya da öksürme anında baskı oluşması

Belde ağrı

Bacaklarda ağrı

Fıtık tedavisi için fıtığın durumuna ve doktorun uygun görmesine göre üç farklı tip tedavi kullanılır. Bu yöntemler şunlardır: