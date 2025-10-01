HABER

Fıtık nedir, hangi türleri vardır?

Vücudu dik tutan, hareketi sağlayan ve omuriliği korumakla görevli olan temel iskelet yapısı omurgadır. 33 adet omurdan meydana gelen omurga boyun, bel, sırt, kuyruk sokumu, sakrum olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Ferhan Petek

Omurganın hasar görmesi, çeşitli dış etkenler ya da ilerleyen yaş nedeni ile bozulmalar yaşanması olabilir. Bu tür durumlarda omurgayı oluşturan kısımlar tek tek ya da birden fazla kısım zarar görebilir ve çeşitli hastalıklar meydana gelebilir.

Fıtık nedir, neden olur?

Genel olarak karında ya da kasıklarda yer alan organlardan birinin onu içeren doku ya da yastaki açıklıktan dışarı çıkması ve o bölgeyi zorlayarak yırtması fıtık olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli hareketler ya da pozisyon esnasında gelip giden farklı bir çıkıntı hissi veren fıtığa yaşlılık, yaralanma, ameliyat, doğum, aşırı egzersiz yapma gibi durumlar fıtığa enden olabilmektedir.

Başlangıç evresindeyken fıtık bazen hiçbir belirti göstermeyebilir. Çoğu zaman cerrahi müdahale gerektirebilir ya da doktorun uygun gördüğü fizik tedavi süreci ile iyileştirilebilir. Fıtığın en belirgin belirtisi ise fıtığın meydana geldiği bölgede görülür.

Bağ dokusundaki ya da kaslardaki zayıflık, önceden var olan bir açıklık, bir organın ya da başka bir dokunun doğal bölgesinden olması gereken yerden dışarı çıkması ve kayması sonucunda fıtık oluşur. Genel olarak fıtığa neden olabilecek olan etkenler şunlardır:

  • Ameliyat
  • Doğum
  • Kronik öksürük
  • Hamilelik
  • Travmatik yaralanmalar
  • İlerleyen yaş
  • Kronik kabızlık
  • Sağlıksız beslenmek
  • Obezite
  • Ağır yük kaldırmak
  • Fiziksel olarak zorlayan bir işte çalışmak
  • Sigara tüketmek
  • Aşırı egzersiz yapmak

Fıtık belirtileri nelerdir, hangi türleri vardır?

Fıtık, vücudun farklı bölgelerinde meydana gelebilmektedir. Omurgayı oluşturan beş farklı bölgede oluşabilen fıtık çeşitleri şunlardır:

Daha az görülen fıtık türleri ise dev karın fıtığı, spigel fıtığı, epigastrik fıtık gibi fıtıklardır. En yaygın fıtık belirtileri şunlardır:

  • Fıtık oluşan noktada şişlikler, çıkıntılar, rahatsızlık hissi ve ağrılar oluşur.
  • İdrar kaçırma
  • Kaslarda güçsüzlük
  • Erkeklerde testis çevresinde çekilme hissi oluşması
  • Hareket ederken zorlanmak
  • Fıtık olan kısımda uyuşma ve karıncalanma hissi
  • Hapşırma ya da öksürme anında baskı oluşması
  • Belde ağrı
  • Bacaklarda ağrı

Fıtık tedavisi için fıtığın durumuna ve doktorun uygun görmesine göre üç farklı tip tedavi kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

  • Açık ameliyat ile fıtık bölgesinden vücutta bir kesi oluşturulur. Çıkıntılı olan doku yeniden yerine yerleştirilir ve kas duvarı tekrar dikilir.
  • Lapoaroskopik cerrahi
  • Robotik fıtık ameliyatı
