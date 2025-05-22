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Fransa'da dehşet! Türk genci baltayla vahşice öldürüldü! Henüz 17 yaşındaydı...

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Fransa'nın Nogent-sur-Oise kasabasında 17 yaşındaki Türk genci Hasan Horoz, üç kişi tarafından baltayla öldürüldü.

Fransa’nın kuzeyinde, 17 yaşındaki Türk genci Hasan Horoz, Nogent-sur-Oise kasabasında, bir marketin otoparkında 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı. Tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

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BOĞAZINDAN YARALADI

Saldırganlardan biri, yanında taşıdığı baltayla Horoz’a saldırarak genç çocuğu boğazından yaraladı. Ağır yaralı gencin, otoparkta sürünerek yardım istediği kaydedildi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan tüm müdahalelere rağmen genci kurtaramadı.

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Savcı Loïc Abrial, saldırının ardından başka ölümler yaşandığı şeklinde söylentilerin çıktığını, ancak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Olayın bölge halkı üzerinde ciddi bir sarsıntı yarattığını vurguladı. Acil durum yetkilisi Muhtar Ulaş, “Bu cinayet hepimizin meselesi. Gençlerin ahlakını kaybettiği ve dehşetin içine düştüğü bir noktadayız.” dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olaya ilişkin soruşturma Senlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor. Saldırının kesin nedeni henüz bilinmezken emniyet yetkilileri olayın gençler arasındaki bir husumet ya da grup çatışmasıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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