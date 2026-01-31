HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa'da hortum felaketi! 200 ev zarar gördü

Fransa'nın Gironde vilayetine bağlı Mios kentinde oluşan hortumun yaklaşık 200 eve zarar verdiği belirtildi.

Fransa'da hortum felaketi! 200 ev zarar gördü

ICI Gironde medyasının haberine göre, Mios’ta oluşan hortum kentte hasara yol açtı. Hortum nedeniyle yaklaşık 200 ev zarar görürken, bazı meskenlerin çatıları uçtu, bahçe duvarları yıkıldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

YARALI YOK

Olay yerine 150 itfaiyeci intikal ederken, şu ana kadar herhangi bir yaralı tespit edilmedi.

Mios Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenenleri ağırlamak için bir merkez açtı.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağaçların bir yolun üzerine devrilmesi, bir evin bahçesindeki sandalyelerin devrilmesi ve farklı cisimlerin havada uçuşması yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıYer: Bursa! 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
RTÜK harekete geçti! Yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotuRTÜK harekete geçti! Yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa Hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.