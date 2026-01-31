Fransa'da hortum felaketi! 200 ev zarar gördü

ICI Gironde medyasının haberine göre, Mios’ta oluşan hortum kentte hasara yol açtı. Hortum nedeniyle yaklaşık 200 ev zarar görürken, bazı meskenlerin çatıları uçtu, bahçe duvarları yıkıldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

YARALI YOK

Olay yerine 150 itfaiyeci intikal ederken, şu ana kadar herhangi bir yaralı tespit edilmedi.

Mios Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenenleri ağırlamak için bir merkez açtı.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağaçların bir yolun üzerine devrilmesi, bir evin bahçesindeki sandalyelerin devrilmesi ve farklı cisimlerin havada uçuşması yer aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır