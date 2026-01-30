Trump'tan İran'a gözdağı: "İran'a doğru giden gemi filomuz Venezuela'dakinden büyük"

Son günlerde gerilimin tırmandığı İran konusuyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran'la anlaşabilirlerse bunun harika olacağını belirtti.
Trump, şu ifadeleri kullandı;
"Anlaşmaya varmak amacıyla İran'a daha çok gemi gönderiyoruz.
Eğer İran'la bir anlaşma yaparsak harika olur. Yapamazsak, ne yapacağımıza bakarız
Şu anda İran'a doğru giden ve Venezuela'daki filodan daha büyük filomuz var."
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.
