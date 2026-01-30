HABER

Trump'tan İran'a gözdağı: "İran'a doğru giden gemi filomuz Venezuela'dakinden büyük"

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer İran'la bir anlaşma yaparsak harika olur. Yapamazsak, ne yapacağımıza bakarız. Anlaşmaya varmak amacıyla İran'a daha çok gemi gönderiyoruz. Şu anda İran'a doğru giden ve Venezuela'daki filodan daha büyük filomuz var" dedi.

Mustafa Fidan

Son günlerde gerilimin tırmandığı İran konusuyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran'la anlaşabilirlerse bunun harika olacağını belirtti.

TRUMP'TAN İRAN'A: "ANLAŞABİLİRSEK HARİKA OLUR"

Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Anlaşmaya varmak amacıyla İran'a daha çok gemi gönderiyoruz.

"ANLAŞMA OLMAZ NE YAPACAĞIMIZA BAKACAĞIZ"

Eğer İran'la bir anlaşma yaparsak harika olur. Yapamazsak, ne yapacağımıza bakarız

"İRAN'A DOĞRU GİDEN FİLOMUZ VENEZUELA'DAKİNDEN DAHA BÜYÜK"

Şu anda İran'a doğru giden ve Venezuela'daki filodan daha büyük filomuz var."

"SON TARİH" SORUSUNU YANITLADI

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.

30 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

