HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mücteba Hamaney'den yeni mesaj: Barış için doğru zaman değil

İran'da babası Ali Hamaney öldürüldükten sonra yerine getirilen yeni dini lideri Mücteba Hamaney günler sonra sessizliğini bozdu. Babasının öldürüldüğü saldırıdan sonra görüntü vermeyen Mücteba Hameney ABD ve İsrail'e rest çekerek, 'Barış için doğru zaman değil' dedi. Hamaney açıklamasının devamında, "İsrail ve ABD'nin yenilmesi gerekiyor. Bize tazminat ödenmesi gerekiyor" diyerek İran'a gelen 'tansiyonun düşmesi' tekliflerini reddetti.

Ufuk Dağ

Reuters'ta yer alan habere göre ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in, iki arabulucu ülke tarafından Tahran'a iletilen, ABD ile gerilimi azaltma veya ateşkes sağlama önerilerini reddettiğini söyledi. Yetkili, Hamaney'in ilk dış politika oturumunda ABD ve İsrail'e karşı intikam alma konusundaki duruşunun "çok sert ve ciddi" olduğunu söyledi, ancak Hamaney'in oturuma şahsen katılıp katılmadığı belirtilmedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Mücteba Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.