Mücteba Hamaney'den yeni mesaj: Barış için doğru zaman değil

Reuters'ta yer alan habere göre ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in, iki arabulucu ülke tarafından Tahran'a iletilen, ABD ile gerilimi azaltma veya ateşkes sağlama önerilerini reddettiğini söyledi. Yetkili, Hamaney'in ilk dış politika oturumunda ABD ve İsrail'e karşı intikam alma konusundaki duruşunun "çok sert ve ciddi" olduğunu söyledi, ancak Hamaney'in oturuma şahsen katılıp katılmadığı belirtilmedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.