Edirne'ye 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Edirne'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için yola çıkan işçileri taşıyan otobüsün su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'ye 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak Edirne'ye giden ve içerisinde 45 kişinin bulunduğu F.K. idaresindeki 34 LPF 704 plakalı otobüs, Ahimehmet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne ye 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı 1

OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 MAYIS KUTLAMASINA GİDİYORLARDI

Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne ye 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

01 Mayıs 2026
01 Mayıs 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

