Edirne'ye 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak Edirne'ye giden ve içerisinde 45 kişinin bulunduğu F.K. idaresindeki 34 LPF 704 plakalı otobüs, Ahimehmet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 MAYIS KUTLAMASINA GİDİYORLARDI

Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği, Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır