İsrail’de rahibeyi darbeden saldırgan gözaltına alındı

İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te 28 Nisan'da Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görev yapan bir rahibeyi darbeden İsrailli saldırgan, gözaltına alındı.

İsrail’in işgal ettiği Doğu Kudüs’te Hristiyanlara yönelik de sistematik saldırılar sürüyor. 28 Nisan Salı günü yaşanan olayda İsrail vatandaşı 36 yaşındaki bir erkek, Kudüs’teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görev yapan Fransız asıllı bir rahibeye saldırdı. Saldırganın üzerine koşarak yere düşürdüğü ve yerdeyken tekmelediği 48 yaşındaki rahibe, olayda başından yaralandı.

İSRAİLLİ SALDIRGAN RAHİBEYE SALDIRDI

Okul Müdürü Olivier Poquillon, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak İsrail güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.
İsrail polisinin müdahalesi sonucu saldırgan 29 Nisan Çarşamba günü gözaltına alındı. Saldırgan hakkında "ırkçı saldırı" suçlamaları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Polis ayrıca saldırının ve şüphelinin gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı. Saldırı görüntülerinde, olayın ardından çevrede bulunan kişilerin olay yerine yaklaştığı, bir kişinin ise saldırgana tekme attığı görüldü.

BAKANLIK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olay "utanç verici bir eylem" olarak nitelendirilirken saldırganın gözaltında tutulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in Doğu Kudüs başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki işgaline yönelik eleştirilere rağmen, Tel Aviv yönetiminin "tüm inançlar için din ve ibadet özgürlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü" iddia edildi.

01 Mayıs 2026
İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği, Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

