HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İş ortağını silahla vurarak öldürmüştü, tutuklandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında iş ortağını silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş ortağını silahla vurarak öldürmüştü, tutuklandı

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (40) ile ortağı Aykut Saban (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., yanındaki ruhsatsız tabancayla Saban’ı göğsünden vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aykut Saban’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saban’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna ardınadan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş ortağını silahla vurarak öldürmüştü, tutuklandı 1

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.