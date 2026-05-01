İran dini lideri Hamaney: "Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin ekonomik ve kültürel mücadelesini kararlılık sürdürmesi gerektiğini belirterek, "İran, ekonomik ve kültürel mücadele aşamasında da düşmanlarını umutsuzluğa düşürmeli ve yenilgiye uğratmalıdır" dedi.

İran dini lideri Hamaney: "Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, çalışma hayatının ülke genelinde geniş bir alanı kapsadığını belirterek, işçilerin ekonomik alandaki rolüne dikkat çekti. Çalışma sahasının evlerden iş yerlerine, tarlalardan fabrikalara ve hizmet sektörüne kadar uzandığını ifade eden Hamaney, "Bu geniş alan ne ölçüde çalışkanlık ve bağlılıkla beslenirse, bunların her büyük başarının temel unsurları olmasıyla birlikte, ülkenin ilerlemesi de o ölçüde daha güçlü ve sağlam şekilde güvence altına alınır" dedi.

İran dini lideri Hamaney: "Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli" 1

"EKONOMİK VE KÜLTÜREL ALANDA DA DÜŞMANLAR YENİLMELİ"

İran’ın askeri alandaki kazanımlarına da değinen Hamaney, "İran, 47 yılı aşkın mücadelenin ardından ilerleme ve yükselişine karşı çıkanlara karşı askeri alanda sahip olduğu dikkat çekici kabiliyetlerin bir kısmını dünyaya kanıtlamıştır. İran, ekonomik ve kültürel mücadele aşamasında da düşmanlarını umutsuzluğa düşürmeli ve yenilgiye uğratmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran abd Mücteba Hamaney
