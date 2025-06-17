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Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan eski Başbakan Fillon'a, 5 yıl siyasetten men cezası

Eski Fransa Başbakanı François Fillon'un, yolsuzluktan suçlu bulunduğu davada, 5 yıl siyasetten men edilmesine karar verildi.

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan eski Başbakan Fillon'a, 5 yıl siyasetten men cezası

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Fillon'un yolsuzlukla yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Fillon'u, 4 yıl tecilli hapis, 375 bin avro para ve 5 yıl siyasetten men cezalarına çarptırdı.

Paris Temyiz Mahkemesi ayrıca, Fillon'un Ulusal Meclis'e yaklaşık 126 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti.

2017'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi ortaya çıkarmıştı.

Fillon'un eşi ve çocuklarının, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddia edilmişti.

Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasına karar vermişti.

Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Mayıs 2022'de yolsuzluktan suçlu bulduğu Fillon hakkında, 3 yılı tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay ise 2024'te, bir alt mahkemenin aldığı kararı kısmen bozarak Fillon hakkındaki cezanın yeniden değerlendirilmesine hükmetmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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