HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fransa'daki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden üç kız kardeşin cenazeleri Rize'de defnedildi

Fransa'nın Strazburg kentindeki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden üç kız kardeşin cenazeleri, Rize'de toprağa verildi.

Fransa'daki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden üç kız kardeşin cenazeleri Rize'de defnedildi

İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 26 Nisan'da belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşamını yitiren kızları Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5) için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, baba İbrahim Kuru ve aile üyelerinin yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.

Musalla taşında yan yana konulan üç kız kardeşin cenazeleri, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Merkez Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kardeşlere Allah'tan rahmet, aileye sabır diledi.

Üzgün olduklarını ifade eden Mertoğlu, "Yavrularımız cennete uçtular. Anne babaya, aileye Allah'tan büyük sabırlar diliyorum. Fransa'da yaşıyorlardı. Sanırım buzdolabıyla alakalı gaz sıkışması oldu, oradan bir yangın çıktı." dedi.

Mertoğlu, henüz savcılık raporunu görmediklerini ancak kardeşlerin zehirlenerek vefat ettiği yönünde tahminler olduğunu belirtti.

Cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını, sürecin biraz gecikmesi dolayısıyla ayrıca üzüldüklerini anlatan Mertoğlu, "Kendi topraklarında, ata ocağında çocuklarının gömülmesini istedi aile. Cenazelerimiz akşam geldi. Bu acının tarifi yok, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise acı haberi aldıkları andan itibaren süreci takip ettiklerini dile getirerek "Çok acı verici bir şey. İki evladını kaybettikten sonra hastanedeyken üçüncüsünün de vefat haberini duyup kalp krizi geçiren bir anne var, perişan olmuş bir aile var." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kanlı saldırı! Aracı kurşun yağmuruna tuttularİstanbul'da kanlı saldırı! Aracı kurşun yağmuruna tuttular
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'telef' yanıtı: "Herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar"Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'telef' yanıtı: "Herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar"

Anahtar Kelimeler:
yangın Rize Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Efsane ikili yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

Efsane ikili yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Tekirdağ açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi

Tekirdağ açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.