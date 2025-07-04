Fransa’dan ABD'ye sert mesaj: 'Artık özgür değil utanıyor'

ABD’nin Bağımsızlık Günü’nden bir gün önce Fransa’da duvara çizilen dikkat çekici bir resim, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sokak sanatçılarının yaptığı resimde, ABD'nin simgesi Özgürlük Heykeli'nin tasviri görenleri hayrete düşürdü.

'DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI'

Milliyet'in haberine göre; Paris sokaklarında ortaya çıkan bu güçlü görsel, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı, Özgürlük Heykeli’nin bu şekilde resmedilmesini, "Amerika’nın artık temsil ettiği değerlerden uzaklaştığı" yönünde sembolik bir eleştiri olarak yorumladı. Heykelin klasik görüntüsündeki duruşun yerine, yüzünü ellerine kapamış bir figürün tercih edilmesi, hem çarpıcı hem de düşündürücü bulundu.

'SESSİZ PROTESTO'

USA Today’in aktardığına göre sanatçılar, eseri özellikle 4 Temmuz’dan hemen önce hazırladı. Bu zamanlama, seçilen figür ve duvarın konumu; tüm detayların bilinçli bir tercihle şekillendiğini gösteriyor. Görsel, ABD’nin son dönemde iç ve dış politikadaki tartışmalı adımlarına karşı bir "sessiz protesto" olarak değerlendiriliyor.

'UTANÇ VE HAYAL KIRIKLIĞI'

Bazı yorumcular, özgürlüğün simgesi olan çizimi "utanç ve hayal kırıklığı" teması üzerinden değerlendirirken, kimileri de ABD'nin küresel duruşuna ve demokrasi algısına yönelik bir uyarı niteliği taşıdığını savunuyor.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ NEDİR?

Bağımsızlık Günü, her yıl 4 Temmuz tarihinde kutlanır ve ABD'nin 1776 yılında İngiltere’den resmen ayrıldığını simgeler. O gün, Philadelphia’da toplanan 13 koloni temsilcisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayarak yeni bir ulusun doğuşunu ilan etti. Bugün ülke genelinde havai fişek gösterileri, geçit törenleri, konserler ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.