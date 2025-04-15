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Fransa’dan Cezayir’e misilleme: 12 diplomat sınır dışı edildi

Fransa, Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etme kararına misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edeceğini bildirdi ve Cezayir Büyükelçisini geri çağırdı.

Fransa’dan Cezayir’e misilleme: 12 diplomat sınır dışı edildi

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir makamlarının 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etmesi "haksız" ve "anlaşılmaz" olarak nitelendirildi.

Cezayir hükümeti yetkililerinin "ikili ilişkilerde yaşanan yıkıcı bozulmanın sorumluluğunu aldığı" ifade edilen açıklamada, Cezayir'in bu tutumuna karşı "simetrik bir adım" atılacağı ve 12 Cezayirli diplomatın sınır dışı edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu bağlamda ülkesinin Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'yi de "istişarelerde bulunmak" için geri çağırdığı belirtildi.

"Diyaloğun yeniden başlatılması Fransa ve Cezayir'in kendi çıkarınadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Cezayir makamları ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a diyalog için sorumluluk gösterme çağrısı yapıldı.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, açıklamanın yapıldığı sırada 12 Fransız diplomatın Cezayir'den Fransa'ya dönüş yolunda olduğu kaydedildi.

CEZAYİR 12 FRANSIZ KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI SINIR DIŞI ETTİ

Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Romatet'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fransa
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