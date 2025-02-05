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Fransa’dan Trump’a yanıt: Gazze'nin geleceği ne olacak?

05.02.2025 15:55
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, Gazze'nin geleceğinin yalnızca Filistin Devleti kapsamında şekillenmesi gerektiğini ve zorla yerinden edilme girişimlerinin iki devletli çözümün önünde ciddi engeller oluşturduğunu belirtti.

Fransa’dan Trump’a yanıt: Gazze'nin geleceği ne olacak?

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze hakkındaki açıklamalarını eleştirerek, Gazze’nin geleceğinin yalnızca Filistin Devleti çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin, bölgedeki istikrarsızlığı artırarak iki devletli çözüm için büyük bir engel teşkil edeceğini ve bu durumun Filistinliler ile İsrailliler için uzun vadede güvenlik ve barış sağlama amacına zarar vereceğini belirtti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN CİDDİ BİR İHLALİ"

Açıklamada, “Fransa, Gazze'deki Filistinli nüfusun herhangi bir zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu yineliyor. Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali, Filistinlilerin meşru isteklerine bir saldırı ayrıca iki devletli çözüme büyük bir engel ve yakın ortaklarımız Mısır ve Ürdün ile tüm bölge için büyük bir istikrarsızlık faktörü teşkil edecektir. Fransa, yalnızca İsrailliler ile Filistinliler için uzun vadeli barış ve güvenliği garanti edebilecek olan iki devletli çözümün uygulanmasını aktif olarak teşvik etmeye devam edecektir." diye eklendi.

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"GAZZE'NİN GELECEĞİ, ÜÇÜNCÜ BİR DEVLET TARAFINDAN KONTROL EDİLMEMELİDİR"

Fransa, "Gazze'nin geleceği, üçüncü bir devlet tarafından kontrol edilme olasılığında değil, Filistin Yönetimi himayesinde gelecekteki bir Filistin Devleti çerçevesinde yatmalıdır. Hamas silahsızlandırılmalı ve bölgenin yönetiminde hiçbir rolü olmamalıdır. Fransa, uluslararası hukuka aykırı olan yerleşim faaliyetlerine ve Batı Şeria'nın tek taraflı ilhakına dair herhangi bir imada bulunmaya karşı olduğunu ifade etmeye devam edecektir” denildi.

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Kaynak: DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fransa Gazze trump
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