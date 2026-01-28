HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa, İran Devrim Muhafızlarının AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Avrupa Birliği'nin (AB) "terör listesine" alınmasını destekleyeceğini bildirdi.

Fransa, İran Devrim Muhafızlarının AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyecek

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İran halkının barışçıl ayaklanmasına yönelik dayanılmaz baskı karşılıksız kalamaz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın İran Devrim Muhafızları Ordusunun AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyeceğini belirten Barrot, "(İran halkının) Kendisine körü körüne uygulanan şiddete karşı sergilediği olağanüstü cesaret boşa gidemez. Avrupalı ortaklarımızla yarın Brüksel'de bu zulümlerin sorumlularına karşı yaptırım (kararı) alacağız." ifadesine yer verdi.

Barrot, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve AB topraklarına girişlerinin yasaklanacağını aktararak, İran'dan tutukluların serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyorTürkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarıDMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.