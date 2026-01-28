Fransa, İran Devrim Muhafızlarının AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyecek

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İran halkının barışçıl ayaklanmasına yönelik dayanılmaz baskı karşılıksız kalamaz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın İran Devrim Muhafızları Ordusunun AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyeceğini belirten Barrot, "(İran halkının) Kendisine körü körüne uygulanan şiddete karşı sergilediği olağanüstü cesaret boşa gidemez. Avrupalı ortaklarımızla yarın Brüksel'de bu zulümlerin sorumlularına karşı yaptırım (kararı) alacağız." ifadesine yer verdi.

Barrot, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve AB topraklarına girişlerinin yasaklanacağını aktararak, İran'dan tutukluların serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır