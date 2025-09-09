HABER

Fransa'nın yeni Başbakanı belli oldu! Son bir yılda Fransa'da göreve gelen dördüncü başbakan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Lecornu, son bir yılda Fransa'da göreve gelen dördüncü başbakan oldu.

Fransa'da dün Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşen Başbakan François Bayrou hükümetinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

MACRON'DAN 'PARLAMENTODAKİ TÜM SİYASİ GÜÇLERLE GÖRÜŞ' TALEBİ

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Lecornu'dan, kabinesini kurmadan önce bütçe ve diğer politikalar konusunda uzlaşma sağlamak amacıyla parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmesini istediğini belirtti.

Fransa nın yeni Başbakanı belli oldu! Son bir yılda Fransa da göreve gelen dördüncü başbakan 1

FRANSA'DA SON BİR YILDAKİ DÖRDÜNCÜ BAŞBAKAN

Lecornu, Fransa'yı mali çıkmazdan kurtarmak ve kitlesel protestoları bastırmak zorunda kalacak. Fransa'da yarın ülke çapında gösteriler planlanıyor, ardından 18 Eylül'de ise daha geniş çaplı bir sendika grevi yapılacak.

Lecornu, son bir yılda Fransa'da göreve gelen dördüncü başbakan oldu.

