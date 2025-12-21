HABER

Fransa, yeni uçak gemisi inşa edecek! 2038'de hizmete giriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının yakında emekliye ayıracağı Charles de Gaulle uçak gemisinin yerine yeni, daha büyük ve daha modern bir uçak gemisi inşa edeceklerini açıkladı.

Fransa, yeni uçak gemisi inşa edecek! 2038'de hizmete giriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi kentindeki Fransız askeri üssünü ziyaret etti. Macron, üste yaptığı konuşmada, Fransız donanmasının yakında emekliye ayıracağı Charles de Gaulle uçak gemisinin yerine yeni, daha büyük ve daha modern bir uçak gemisi inşa edeceklerini açıkladı. Macron, "Bu geniş kapsamlı programı başlatma kararı bu hafta alındı" ifadelerini kullanarak, projenin Fransa'nın endüstriyel altyapısını, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendireceğini ekledi.

2038'DE HİZMETE GİRECEK

Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin, yeni uçak gemisi ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni uçak gemisinin 2038 yılında, Charles de Gaulle'ün emekliye ayrılması beklenen tarihte hizmete girmesinin planlandığını belirtti.

Bazı Fransız milletvekilleri, ise Fransa’nın mevcut ekonomik durumu nedeniyle yeni uçak gemisi projesinin ertelenmesini önerdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Fransa
