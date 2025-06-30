Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Balıkesir istikametine ilerlemekte Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin patlaması üzerine Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklemekte olan 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki kaldırımlara devrilerek durabildi. Kazayı görenler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan otomobillerde bulunan Bektaş D. ve İbrahim S., yolun kenarında bekleyen yaya Suriye uyruklu Subhi El A., yol kenarındaki bankta oturan Satılmış A. yaralandı. Yaralılardan Satılmış A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle çevredeki trafik lambalarında ve kamyonun devrilmesi sonucu yıkılan yol kenarındaki duvarın üzerine düştüğü 26 EG 951 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolu bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

(İHA)