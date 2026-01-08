HABER

Fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İsteği pes dedirtti!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan masaj salonu sahibi N.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" dedi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık soruşturması kapsamında masaj salonu sahibi olan N.D. adlı kadını gözaltına aldı.

"LÜTFEN BENİ EN GÜZEL HALİMLE ÇEKİN"

Masaj salonunda ekiplerin aramasında not kağıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan N.D., Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında adliyeye getirilen N.D., görüntü alan gazetecilere, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

N.D.'nin adliyedeki soruşturması sürüyor. Kaynak: DHA

