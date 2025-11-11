Furkan Bölükbaşı'na TCK 301'den soruşturma! Gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik X platformunda yapmış olduğu paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."