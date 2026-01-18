HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hem sömestr hem hafta sonu olunca Uludağ’a akın ettiler

Türkiye genelinde okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte Uludağ zirvesi turist akınına uğradı. Yurdun birçok yerinden yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler zirveye çıkmak için telesiyej önlerinde sıra beklerken, zirvede ise ateş başında sucuk ekmek keyfi yaptı.

Hem sömestr hem hafta sonu olunca Uludağ’a akın ettiler

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte yoğunluk başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında -7 derecelerde seyrederken kar kalınlığı ise 78 santimetre olarak ölçüldü. Yılbaşını yüzde 80 doluluk oranıyla geçiren zirvede sömestr tatiliyle birlikte, 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanede doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Hafta sonu zirveye çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler telesiyejler önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Dakikalarca sıra bekleyen tatilciler zirvede kayak keyfinin yanı sıra ateş başında sucuk ekmek ve salep içerek karın keyfini yaşadı. Öğrenciler ve aileler pistlerde snowboard ve kayak keyfi yaparken, bazı günü birlikçilerde poşet ve yanlarında getirdikleri kızaklarla doyasıya eğlendi.

Hem sömestr hem hafta sonu olunca Uludağ’a akın ettiler 1

"ULUDAĞ, KAYAK MERKEZLERİ ARASINDA EN ÇOK KAR YAĞIŞI ALAN MERKEZ"

Uludağ’ın kendine has iklimiyle yoğun kar yağışı aldığını belirten turizm işletmecisi Mustafa Özdemir, "Uludağ’a kar biraz geç geldi. Ama şu anda karın kalitesi çok iyi, dolayısıyla pistlerimiz de kayak yapmaya müsait. Kayak merkezlerinde en fazla kar yağan yer Uludağ’dır. Ayrıca Uludağ’ın iklimi kendine has özel bir iklim. Dolayısıyla Türkiye’den ve dünyanın birçok noktasından tatilciler burayı tercih ediyor. Şu anda da ciddi bir yoğunluk var. Bizler aylar öncesinden hazırlığımızı tamamladık. Burada tatilcilerimizin keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hem sömestr hem hafta sonu olunca Uludağ’a akın ettiler 2

EKSİ 7 DERECEDE SUCUK EKMEK KEYFİ

Ateş başında sucuk ekmek keyfi yapan Esin Bulut, "Şu an Uludağ zirvesindeyiz ve hava eksi 7 derece, ateş başında sucuk ekmek keyfi yapıyoruz. Hava oldukça soğuk ama Uludağ’ın enerjisi bambaşka. Burada arkadaşlarımızla dans ediyoruz. Yemek sonrası kış aylarının vazgeçilmezi salep içerek ısınmaya çalışacağız. Her zaman geldiğimiz bir yer değil ama gelmişken de keyfini çıkarmak istiyoruz" dedi.

Hem sömestr hem hafta sonu olunca Uludağ’a akın ettiler 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
400 bin lira ceza kesilen şahıs: "Ekonomiye çok büyük katkım var"400 bin lira ceza kesilen şahıs: "Ekonomiye çok büyük katkım var"
İndirimi duyan dondurucu soğukta saatlerce beklediİndirimi duyan dondurucu soğukta saatlerce bekledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sömestr Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.