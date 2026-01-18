Hem sömestr hem hafta sonu olunca Uludağ’a akın ettiler

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte yoğunluk başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında -7 derecelerde seyrederken kar kalınlığı ise 78 santimetre olarak ölçüldü. Yılbaşını yüzde 80 doluluk oranıyla geçiren zirvede sömestr tatiliyle birlikte, 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanede doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Hafta sonu zirveye çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler telesiyejler önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Dakikalarca sıra bekleyen tatilciler zirvede kayak keyfinin yanı sıra ateş başında sucuk ekmek ve salep içerek karın keyfini yaşadı. Öğrenciler ve aileler pistlerde snowboard ve kayak keyfi yaparken, bazı günü birlikçilerde poşet ve yanlarında getirdikleri kızaklarla doyasıya eğlendi.

"ULUDAĞ, KAYAK MERKEZLERİ ARASINDA EN ÇOK KAR YAĞIŞI ALAN MERKEZ"

Uludağ’ın kendine has iklimiyle yoğun kar yağışı aldığını belirten turizm işletmecisi Mustafa Özdemir, "Uludağ’a kar biraz geç geldi. Ama şu anda karın kalitesi çok iyi, dolayısıyla pistlerimiz de kayak yapmaya müsait. Kayak merkezlerinde en fazla kar yağan yer Uludağ’dır. Ayrıca Uludağ’ın iklimi kendine has özel bir iklim. Dolayısıyla Türkiye’den ve dünyanın birçok noktasından tatilciler burayı tercih ediyor. Şu anda da ciddi bir yoğunluk var. Bizler aylar öncesinden hazırlığımızı tamamladık. Burada tatilcilerimizin keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

EKSİ 7 DERECEDE SUCUK EKMEK KEYFİ

Ateş başında sucuk ekmek keyfi yapan Esin Bulut, "Şu an Uludağ zirvesindeyiz ve hava eksi 7 derece, ateş başında sucuk ekmek keyfi yapıyoruz. Hava oldukça soğuk ama Uludağ’ın enerjisi bambaşka. Burada arkadaşlarımızla dans ediyoruz. Yemek sonrası kış aylarının vazgeçilmezi salep içerek ısınmaya çalışacağız. Her zaman geldiğimiz bir yer değil ama gelmişken de keyfini çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır