HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Furkan Bölükbaşı'na TCK 310'dan soruşturma! Gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Bölükbaşı'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Furkan Bölükbaşı'na TCK 310'dan soruşturma! Gözaltına alındı
Devrim Karadağ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik X platformunda yapmış olduğu paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Furkan Bölükbaşı na TCK 310 dan soruşturma! Gözaltına alındı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni büyük bir deprem olur mu? Şener Üşümezsoy açıkladıYeni büyük bir deprem olur mu? Şener Üşümezsoy açıkladı
Trump, Şara ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüTrump, Şara ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Anahtar Kelimeler:
Furkan Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.