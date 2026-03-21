Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürülmüştü! Aileye tehdit mesajları geldi

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olay infial yaratmıştı. Katil zanlısı her yerde aranırken, olayla ilgili olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınmıştı. Kalaycıoğlu için bugün ek gözaltı talebi istenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesine tehdit mesajları geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

STÜDYONUN ÖNÜNE GİTTİLER

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

ÇAKARLI ARAÇLA GELİP ARACA ATEŞ ETTİ

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin kadayıfçıoğlu'nun araca doğru ateş açtığı aktarıldı. Yaşanan olay ardından kaçan Kadayıfçıoğlu her yerde aranırken, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

ALEYNA İÇİN EK GÖZALTI

Korkunç olayın ardından gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu için ek gözaltı süresi talep edilmişti. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.

AİLEYE TEHDİT MESAJI GELDİ

Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi tehdit mesajları almaya başladı. Kan donduran mesajda mezara saldırı ve ölüm tehditleri yer alması dikkatlerden kaçmadı.

