G20 Zirvesi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: "Daha fazla sorumluluk alınmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Kritik zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderlerine çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Devrim Karadağ

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı.

Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Kritik zirvede liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak.

Zirvenin başlangıç oturumunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak düğer ülke liderlerine çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var.

Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz.

Karşı karşıya olduğumuz sınamalar tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Ticaret kriz sonrası dönemde tablo köklü bir şekilde değişmiştir.

Uluslararası ticaret kurallarının güçlendirilmesini mühim görüyorum. Düşük gelirli ülkeler borç yeniden yapılandırma döneminde adil bir yaklaşımını destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum. Yeni politikaya ihtiyaç var."

