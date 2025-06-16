Galatasaray Lisesi 37. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 37’ncisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 158. dönem Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşecek bu festivalde çok sayıda etkinlik gerçekleşecek.
Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Yusuf Emre Kızılkaya, etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Galatasaray Lisesi’nde her yıl düzenlenen bu festival, öğrencilerin kendi kültürel birikimlerini ifade edebildikleri, sanatla iç içe bir alan yaratmayı hedefliyor. Bu yıl 158. dönem olarak bizler, yalnızca bir organizasyon değil; bir hafıza, bir gelenek ve geleceğe aktarılan bir ruh inşa etmeye çalışıyoruz. Katkı sunan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederiz.”
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