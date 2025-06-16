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Galatasaray Lisesi 37. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Galatasaray Lisesi’nin köklü geleneği haline gelen ve bu yıl 37’ncisi gerçekleşecek Kültür ve Sanat Festivali, 17-19 Haziran tarihleri arasında 158. dönem öğrencilerinin organizasyonuyla düzenlenecek; üç gün boyunca okul bahçesi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Galatasaray Lisesi 37. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 37’ncisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 158. dönem Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşecek bu festivalde çok sayıda etkinlik gerçekleşecek.

KIZILKAYA: YALNIZCA BİR ORGANİZASYON DEĞİL; BİR HAFIZA VE GELENEK...

Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Yusuf Emre Kızılkaya, etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Galatasaray Lisesi’nde her yıl düzenlenen bu festival, öğrencilerin kendi kültürel birikimlerini ifade edebildikleri, sanatla iç içe bir alan yaratmayı hedefliyor. Bu yıl 158. dönem olarak bizler, yalnızca bir organizasyon değil; bir hafıza, bir gelenek ve geleceğe aktarılan bir ruh inşa etmeye çalışıyoruz. Katkı sunan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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