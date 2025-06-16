Galatasaray Lisesi 37. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 37’ncisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 158. dönem Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşecek bu festivalde çok sayıda etkinlik gerçekleşecek.

KIZILKAYA: YALNIZCA BİR ORGANİZASYON DEĞİL; BİR HAFIZA VE GELENEK...

Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Yusuf Emre Kızılkaya, etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Galatasaray Lisesi’nde her yıl düzenlenen bu festival, öğrencilerin kendi kültürel birikimlerini ifade edebildikleri, sanatla iç içe bir alan yaratmayı hedefliyor. Bu yıl 158. dönem olarak bizler, yalnızca bir organizasyon değil; bir hafıza, bir gelenek ve geleceğe aktarılan bir ruh inşa etmeye çalışıyoruz. Katkı sunan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederiz.”