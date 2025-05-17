200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı! Dünyanın dört bir tarafında mağdurlar var!

Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağladığı belirtilen Ertuğrul Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.
İddiaya göre Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin avro ile 300 bin avro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.
Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29), Volkan Çark (27), Barış Erdoğan (30) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik 4 Ekim'de operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen diğer 3 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturmanın ardından 2'si tutuklu 5 şüpheli hakkında 'örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak' suçundan iddianame hazırlandı. Sanıkların Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına dün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, tarafların avukatları ve Fransa'dan gelen mağdurlardan 25'i katıldı. Duruşma 14 saat sürdü. Duruşmada tercüman eşliğinde mağdur 8 Fransa vatandaşı ile sanıklar Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark'ın ifadelerine başvuruldu. Tutuklu iki sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mağdurların şirket ortağı olduğunu söyleyen sanık Ertuğrul Sezer, ifadesinde kendisine yapılan ödemelerin tamamının Dubai'ye gönderildiğini, mağdurlara ödemeler de yapıldığını belirtti. Şirketin reklam danışmanı olduğunu belirten Sezer, kendisinin de mağdur olduğunu belirtip, firari sanıkların Dubai'den Türkiye'ye para göndermekte sıkıntı çektikleri gibi bahaneler ürettiklerini, Dubai'deki şirketten 500 bin dolar alacağı olduğunu, üzerine iftira atıldığını söyleyip tahliyesini ve beraatini talep etti.
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