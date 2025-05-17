200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı! Dünyanın dört bir tarafında mağdurlar var!

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI DOLANDIRDILAR

İddiaya göre Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin avro ile 300 bin avro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.