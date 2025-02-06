HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 Şubat'ın fotoğrafı... Her köşede tarifi olmayan ayrı bir acı! Mezarlıklarda ağıtlar durmuyor: “Babanız dördünüzü çok seviyor”

6 Şubat'ın fotoğrafı... Her köşede tarifi olmayan ayrı bir acı! Mezarlıklarda ağıtlar durmuyor: “Babanız dördünüzü çok seviyor”

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
06.02.2025 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremleri Türkiye'nin yüreğini yaktı, kimi annesini, babasını, kimi çocuğunu, kimi kardeşini kaybetti... En çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Adıyaman'da 8 bin 387 kişi hayatını kaybetti. Hâlâ aynı acıyı yüreklerinde hisseden binlerce kişi, depremin ikinci yıl dönümünde mezarlıklara akın etti. Ağıtların, duaların hiç eksik olmadığı mezarlıktaki kareler yine yaşanan acıların adeta bir fotoğrafı oldu.

MYNET ÖZEL | 6 Şubat 2023'teki depremlerde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Adıyaman'da yaşanan acılar hâlâ ilk günkü gibi... 'Asrın felaketi'nin ikinci yıl dönümünde yine mezarlıklara akın eden vatandaşlar, depremde kaybettikleri sevdikleri için dualar okurken gözyaşı döktü.

MEZARLIKLARDAKİ GÖRÜNTÜ YİNE YÜREKLERİ YAKTI

Sabahın ilk saatlerinden bu yana binlerce kişinin ziyaret ettiği mezarlıklardaki tablo, yaşanan acıları bir kez daha gözler önüne serdi.

YOK OLMUŞ AİLELER, YAN YANA GÖMÜLEN KARDEŞLER...

Aynı aileden 13 kişinin yan yana yattığı aile mezarlığı, daha yeni doğmuş bebeklerin, çocukların, annelerin babaların babaların mezar taşlarındaki isimleri...

WhatsApp Image 2025-02-06 at 10.11.55

EN ACI NOT: "BABANIZ, 4'ÜNÜZÜ DE ÇOK SEVİYOR"

Yine dört çocuğunu da depremde kaybetmiş bir babanın yaptırdığı çeşmenin üzerine yazdığı "Babanız, 4'ünüzü de çok seviyor" notu...

WhatsApp Image 2025-02-06 at 10.12.42

Gözyaşlarının adeta sel olduğu mezarlıktaki her bir kare yürekleri yakıyor.

İşte o karelerden bazıları....

Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman 6 şubat Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin 2024 yılı nüfusu belli oldu!

Türkiye'nin 2024 yılı nüfusu belli oldu!

'Çok iyi fiyata verdik! Köy halkına iyi gelir oldu' O ülkelere satılıyor

'Çok iyi fiyata verdik! Köy halkına iyi gelir oldu' O ülkelere satılıyor

Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı...

6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı...

CHP’ye geçişinde ‘30 milyon TL' krizi!

CHP’ye geçişinde ‘30 milyon TL' krizi!

İmamoğlu: "Erdoğan bana o kadar öfkeli ki..."

İmamoğlu: "Erdoğan bana o kadar öfkeli ki..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.