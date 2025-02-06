6 Şubat'ın fotoğrafı... Her köşede tarifi olmayan ayrı bir acı! Mezarlıklarda ağıtlar durmuyor: “Babanız dördünüzü çok seviyor”

MYNET ÖZEL | 6 Şubat 2023'teki depremlerde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Adıyaman'da yaşanan acılar hâlâ ilk günkü gibi... 'Asrın felaketi'nin ikinci yıl dönümünde yine mezarlıklara akın eden vatandaşlar, depremde kaybettikleri sevdikleri için dualar okurken gözyaşı döktü.

MEZARLIKLARDAKİ GÖRÜNTÜ YİNE YÜREKLERİ YAKTI

Sabahın ilk saatlerinden bu yana binlerce kişinin ziyaret ettiği mezarlıklardaki tablo, yaşanan acıları bir kez daha gözler önüne serdi.

YOK OLMUŞ AİLELER, YAN YANA GÖMÜLEN KARDEŞLER...

Aynı aileden 13 kişinin yan yana yattığı aile mezarlığı, daha yeni doğmuş bebeklerin, çocukların, annelerin babaların babaların mezar taşlarındaki isimleri...

EN ACI NOT: "BABANIZ, 4'ÜNÜZÜ DE ÇOK SEVİYOR"

Yine dört çocuğunu da depremde kaybetmiş bir babanın yaptırdığı çeşmenin üzerine yazdığı "Babanız, 4'ünüzü de çok seviyor" notu...

Gözyaşlarının adeta sel olduğu mezarlıktaki her bir kare yürekleri yakıyor.

İşte o karelerden bazıları....