ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde düşen uçaktaki 3 kişi öldü!

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cessna 310 tipi bir uçağın, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkışı sonrası yerel saatle 10.12'de düştüğünü doğruladı. Uçağın, Boca Raton'da bir otoyola düştüğü ve bir arabaya çarparak alev aldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada uçaktaki üç kişinin yaşamını yitirdiği, uçağın çarptığı bölgede bir kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

(DHA)