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AK Parti yeniden birinci parti! Gezici yayımladı, son seçim anketinde oy oranları ortaya çıktı! Çarpıcı sonuç: Gençlerin yüzde 68'i...

Gezici Araştırma'dan son seçim anketi geldi. "Haziran 2025 Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Atmosfer Analizi" adıyla yayımlanan anket sonuçlarında AK Parti ve CHP'nin son oy oranları gündem oldu. AK Parti'nin yeniden birinci parti olarak çıktığı ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyassette aktif kalmasını isteyenlerin oranı da dikkat çekti. Gençlerin yüzde 68'inin yönelimi ise çok konuşulacağa benzerken; AK Parti'de Erdoğan'ın ardından en çok beğenilen isimler de ortaya çıktı.

Devrim Karadağ

Son seçim anketi yayımlandı. Gezici Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 2-7 Haziran tarihlerinde 2 bin 484 katılımcıyla yüz yüze yapılan ve "Haziran 2025 Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Atmosfer Analizi" adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları ortaya konulurken; detayları ise Gezici Araştırma Merkezi Direktörü Murat Gezici paylaştı.

"Yaptığımız araştırmada elde edilen bulgular, Türkiye’deki siyasal tercihler ve toplumsal eğilimler hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Araştırmamızda, katılımcılara bugün milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verecekleri sorulmuş ve elde edilen veriler hem parti bazında oy dağılımını hem de seçmenlerin tercih motivasyonlarını analiz etmeye olanak tanımıştır." diyen Gezici, partilerin oy oranlarını aktardı.

AK PARTİ YENİDEN BİRİNCİ PARTİ

AK PARTİ YENİDEN BİRİNCİ PARTİ

Anket sonuçlarına göre; AK Parti yeniden birinci parti konumuna geldiği görülürken; Gezici yaptığı deperlendirmede "AK Parti'de toparlanma, ev kadınları ve kararsız seçmende geri dönüş dikkat çekerken; muhalefette ise liderlik ve güven krizi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Son seçim anketinde partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

Son seçim anketinde partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

AK Parti: Yüzde 35

CHP: Yüzde 31.1

MHP: Yüzde 9.5

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP Murat Gezici
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