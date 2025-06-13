AK Parti yeniden birinci parti! Gezici yayımladı, son seçim anketinde oy oranları ortaya çıktı! Çarpıcı sonuç: Gençlerin yüzde 68'i...

Son seçim anketi yayımlandı. Gezici Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 2-7 Haziran tarihlerinde 2 bin 484 katılımcıyla yüz yüze yapılan ve "Haziran 2025 Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Atmosfer Analizi" adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları ortaya konulurken; detayları ise Gezici Araştırma Merkezi Direktörü Murat Gezici paylaştı.
"Yaptığımız araştırmada elde edilen bulgular, Türkiye’deki siyasal tercihler ve toplumsal eğilimler hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Araştırmamızda, katılımcılara bugün milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verecekleri sorulmuş ve elde edilen veriler hem parti bazında oy dağılımını hem de seçmenlerin tercih motivasyonlarını analiz etmeye olanak tanımıştır." diyen Gezici, partilerin oy oranlarını aktardı.
Anket sonuçlarına göre; AK Parti yeniden birinci parti konumuna geldiği görülürken; Gezici yaptığı deperlendirmede "AK Parti'de toparlanma, ev kadınları ve kararsız seçmende geri dönüş dikkat çekerken; muhalefette ise liderlik ve güven krizi sürüyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti: Yüzde 35
CHP: Yüzde 31.1
MHP: Yüzde 9.5