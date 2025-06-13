AK Parti yeniden birinci parti! Gezici yayımladı, son seçim anketinde oy oranları ortaya çıktı! Çarpıcı sonuç: Gençlerin yüzde 68'i...

Son seçim anketi yayımlandı. Gezici Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 2-7 Haziran tarihlerinde 2 bin 484 katılımcıyla yüz yüze yapılan ve "Haziran 2025 Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Atmosfer Analizi" adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları ortaya konulurken; detayları ise Gezici Araştırma Merkezi Direktörü Murat Gezici paylaştı.