HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!

MS 2. yüzyıla tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, 65 yıl sonra ABD’den Türkiye’ye iade edildi. Diplomasi, hukuk ve bilimsel kanıtlarla yürütülen süreç; kültürel mirasın korunmasında tarihi bir başarı oldu. Bakan Ersoy: “Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık” dedi. Eser, kısa süre içinde Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykelinin 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi! G1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu önemli dönüşü “tarihi bir başarı” olarak niteledi.

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi! G2

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık... Tırnaklarımızla kazıyarak gereken delilleri topladık ve 'Filozof İmparator' Marcus Aurelius'u, ait olduğu topraklara geri getirdik.

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi! G3

Boubon Antik Kenti’nden 1960’larda kaçırılan Marcus Aurelius Heykeli, 65 yıl sonra Türkiye’ye döndü. ABD’de sergilenen bu eşsiz eser; bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle ülkemize iade edildi.

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi! G4

Diplomasi, hukuk ve bilimin ortak gücüyle, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğümüz bu süreç, sadece bir iade değil; tarihî bir başarıdır. Marcus Aurelius’un ülkemize dönüşü, yıllardır süren hak arayışımızın somut bir sonucudur. İster yurt içinde ister yurt dışında olsun, kaçırılan tüm kültürel mirasımıza sonuna kadar sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi! G5

Filozof İmparator’u çok yakında, sürpriz bir sergide Ankaralılarla buluşturacağız. Türk arkeolojisinin önemli ismi rahmetli Prof. Dr. Jale İnan öncülüğünde başlayan bu süreçte emeği geçen Burdur Müzemize, Boubon kazı ekibimize, özellikle de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, Marcus Aurelius heykelinin ülkemize taşınmasında verdikleri kıymetli destek için bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’na şükranlarımı sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mehmet Nuri Ersoy abd kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Bakanlık duyurdu: ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!

Bakanlık duyurdu: ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Anlaşma hazır...

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Anlaşma hazır...

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.