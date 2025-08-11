HABER

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Dün akşam Balıkesir'de meydana gelen depremin izleri bu sabah ortaya çıktı. 6.1'lik depremde 16 bina yıkıldı. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, dron ile havadan görüntülendi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı G1

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı G2

11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

16 BİNA YIKILDI

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı G3

Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı G4

Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29’u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı G5

Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi.

deprem Balıkesir Sındırgı
