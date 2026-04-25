Anzak Koyu’nda Şafak Ayini: 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yılı kapsamında Anzak Koyu’nda düzenlenen Şafak Ayini için Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen yüzlerce kişi, geceyi uyku tulumları içinde geçirerek atalarının izinde anma törenine katılıp "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Çanakkale destanının yazıldığı topraklardaki ilk tören Şehitler Abidesi'ndeydi. Anma töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ardından saygı atışı yapıldı.

Törende İtilaf Devletleri adına Fransız Koramiral Yannick Bossu konuştu. Bossu "Türk milletinin kurucusu ve bu savaşta görev yapmış bir üst düzey subay olan Mustafa Kemal Atatürk, bu yarımadada ölen tüm milletlerin askerlerinin anısını onurlandırmaya önem göstermişti." dedi.

Şehitler abidesindeki etkinlikler resmi geçit töreni ve Türk Yıldızları'nın gösteriyle sona erdi.

Fransız ve İngiliz mezarlıklarında da anma etkinlikleri vardı. Geleneksel Şafak Ayini için Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan grup, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Tören sırasında Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçileri ve askeri̇ yetkililer Anzak askeri̇ anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

İşte Çanakkale'deki şafak ayininden görüntüler;

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi. Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde ayin saatini beklerken tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı törenleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan Anzak torunları, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Katılımcılar, bu sırada, tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi.

"AVUSTRALYA'NIN TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ"

Törenlere Avustralya'nın Adelaide kentinden katılan Jennifer Olver, ayini beklerken AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Buraya gelmek, çoğu Avustralyalının hayatında bir kere yapmak istediği bir şey." dedi.

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

