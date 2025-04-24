HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deprem paniği İstanbul'u esir aldı! Depreme en dayanıklı ilçelerin listesi de paylaşıldı! Buralara dikkat

Dün İstanbul uzun yıllar sonra yeniden büyük bir deprem paniği yaşadı. Milyonlarca vatandaş kendilerini direkt sokaklara attı. 6.2'lik deprem sonrası artçı sarsıntılar da sabaha kadar sürdü. Bazı deprem uzmanları depremlerin devamının geleceğini ifade ederken bazıları da vatandaşı telkin etti. Peki İstanbul'da depreme en dayanıklı ilçeler hangileri?

Melih Kadir Yılmaz

İstanbullu vatandaşlar dün saat 12:49'da 6,2'lik depremin ardından büyük bir panik yaşadı.

Depreme en dayanıklı ilçelerin listesi paylaşıldı

13 saniye süren depremin ardından insanlar kendilerini sokaklara attı, toplanma alanları doldu taştı. Bazı vatandaşlar ise evlerine girmek istemedi ve geceyi sokakta geçirdi. 6,2'lik depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Büyük bir korkuya yol açan depremin ardından ise uzman isimler adeta ikiye bölündü.

Bazı isimler "Marmara'da deprem bitti" iddiasında bulunurken, bazıları da "7,2'lik deprem an meselesi" şeklinde görüş bildirdi. Ayrıca uzmanlar bu depremin ardından artçı sarsıntıların 1 hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Ayrıca depremin ardından İstanbul’da yaşayan binlerce kişi araçlarıyla, otobüslerle, uçaklarla şehirden ayrıldı. Okulların da iki gün tatil olmasıyla birlikte İstanbul neredeyse boş kaldı.
Şehirde kalanların büyük çoğunluğu da geceyi parklarda bahçelerde ve çadırlarda geçirdi.
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

Kanal İstanbul'u savundukları sözleri gündem oldu

Kanal İstanbul'u savundukları sözleri gündem oldu

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

Rakam korkunç! 'İstanbul' uyarısı: "1 saniye bile tahammülü yok"

Rakam korkunç! 'İstanbul' uyarısı: "1 saniye bile tahammülü yok"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.