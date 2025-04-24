Deprem paniği İstanbul'u esir aldı! Depreme en dayanıklı ilçelerin listesi de paylaşıldı! Buralara dikkat

İstanbullu vatandaşlar dün saat 12:49'da 6,2'lik depremin ardından büyük bir panik yaşadı.
13 saniye süren depremin ardından insanlar kendilerini sokaklara attı, toplanma alanları doldu taştı. Bazı vatandaşlar ise evlerine girmek istemedi ve geceyi sokakta geçirdi. 6,2'lik depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Büyük bir korkuya yol açan depremin ardından ise uzman isimler adeta ikiye bölündü.
Bazı isimler "Marmara'da deprem bitti" iddiasında bulunurken, bazıları da "7,2'lik deprem an meselesi" şeklinde görüş bildirdi. Ayrıca uzmanlar bu depremin ardından artçı sarsıntıların 1 hafta boyunca devam edeceğini belirtti.
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