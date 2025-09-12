HABER

Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, nesli tehlike altındaki caretta caretta yuvalama alanı Kumköy sahilinde çöpler, kötü görüntülere neden oluyor. Belediyenin 'temizledik' duyurusu sonrasında da manzaranın değişmediği görüldü. Tatilciler ayrıca nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalarının üzerinden araçla dahi geçiyor. Bölge sakinleri ve çevreciler acil önlem alınmasını istiyor.

Antalya'nın doğa harikalarından Aksu ve Beşgöz nehirleri arasında yer alan, bir tarafı deniz, diğer tarafı nehir ve ormana sınır Kumköy sahili, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama kumsallarından biri. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kumsal, uzun yıllar üzerindeki barakalarla gündeme geldi. 2020'deki pandemi öncesi döneme kadar bölge halkının yaklaşık 30 kadar barakada yaz dönemini geçirdiği sahilde, pandemi ve sonraki süreçte baraka sayısı 700'ü buldu. Sahili neredeyse tamamen dolduran kaçak yapı barakalar, Aksu Belediyesi tarafından önceki aylarda yıkıldı ve kumsaldaki enkazı kaldırıldı. Geriye çöp yığınlarının kaldığı Kumköy sahili, hem bölge halkı hem de başka illerden gelenler tarafından kullanılırken, çöp kutuları bulunmasına rağmen çöpler sahildeki kumullar üzerine bırakıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor G1

2021 Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edilen 1,5 kilometrelik kumsaldaki sorunların gündeme gelmesi sonrasında Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahildeki çöp ve atıkların toplandığı ve temizlendiği duyuruldu.

Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor G2

Açıklamada, “Ekiplerin çalışmasıyla sahil kısa sürede temizlenirken, vatandaşlar ve turistler temizlenen kumsalda yeniden vakit geçirmeye başladı” ifadelerine yer verildi.

YASAĞA RAĞMEN KARAVANLAR PARK EDİYOR

Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor G3

Bölgede her sabah caretta yuva tespiti ve yavru çıkışı çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri, sahildeki yoğun çöp ve kirliliğin devam ettiğini, çok sayıda aracın da kumsal üzerinde caretta yuvalarına zarar verdiğini açıkladı.

Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor G4

EKAD üyelerinin dile getirdiği kumsaldaki çöp yığınları ve kumsal üzerinde park etmiş çok sayıda araç ve yine bu araçların yuvalar üzerindeki lastik izleri görüntülendi.

Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor G5

Kumsalın girişinde 'Dikkat Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı' yazılı uyarı tabelası ile birçok noktasında ise 'Kumköy sahiline konaklama amaçlı her türlü yapı, karavan, çadır vs. yerleştirilmesi yasaktır' yazılı tabelalar var. Yasak olmasına rağmen hem de caretta yuvalarına zarar verecek şekilde çok sayıda karavan ve çadır uzun süredir sahilde bulunuyor.

antalya Kumluca
