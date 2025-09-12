Doğa harikası çöplüğe döndü! Bölge sakinleri acil önlem alınmasını istiyor

Antalya'nın doğa harikalarından Aksu ve Beşgöz nehirleri arasında yer alan, bir tarafı deniz, diğer tarafı nehir ve ormana sınır Kumköy sahili, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama kumsallarından biri. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kumsal, uzun yıllar üzerindeki barakalarla gündeme geldi. 2020'deki pandemi öncesi döneme kadar bölge halkının yaklaşık 30 kadar barakada yaz dönemini geçirdiği sahilde, pandemi ve sonraki süreçte baraka sayısı 700'ü buldu. Sahili neredeyse tamamen dolduran kaçak yapı barakalar, Aksu Belediyesi tarafından önceki aylarda yıkıldı ve kumsaldaki enkazı kaldırıldı. Geriye çöp yığınlarının kaldığı Kumköy sahili, hem bölge halkı hem de başka illerden gelenler tarafından kullanılırken, çöp kutuları bulunmasına rağmen çöpler sahildeki kumullar üzerine bırakıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır