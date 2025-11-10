HABER

Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk , odasında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında düzenlenen törenle anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Atatürk’e olan saygı ve sevgilerini göstermek üzere sarayı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

71 NUMARALI ODADA ANMA TÖRENİ

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı. Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.

ZİYARETÇİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Saat 07.30'da açılan Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken, kimisi dualar okudu.

DOLMABAHÇE'YE HER YAŞTAN ZİYARETÇİ AKINI

Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Dilek Ayna, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu, 87 yıl önce Atatürk'ün emanet ettiği vatana sahip çıkmak için tekrar onun yanına geldiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı etkinlikleri 10 kasım anlamı
