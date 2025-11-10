Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk , odasında törenle anıldı

DOLMABAHÇE'YE HER YAŞTAN ZİYARETÇİ AKINI

Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Dilek Ayna, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu, 87 yıl önce Atatürk'ün emanet ettiği vatana sahip çıkmak için tekrar onun yanına geldiklerini söyledi.