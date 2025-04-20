HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünya'ya geri döndü! Rusya duyurdu: 'Soyuz MS-26' yeryüzünde

'SOYUZ MS-26' uzay aracı, mürettebatıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan güvenli şekilde döndü.

Rusya'nın ‘Soyuz MS-26’ uzay aracının mürettebatıyla bugün sabah saatlerinde güvenli şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndüğü bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Roscosmos kozmonotları Aleksey Ovçinin ve Ivan Wagner ile NASA astronotu Donald Pettit'i taşıyan iniş modülü, Moskova saatiyle 04.20'de Kazakistan'ın orta kesimindeki Jezkazgan kentinin yakınlarına indi.

Açıklamada, 'Soyuz MS-26'nın dönüş için önce uzay istasyonunun Rusya'ya ait bölümü olan Rassvet modülünden ayrıldığı belirtilerek, yörüngeden çıkma ve iniş operasyonlarının planlandığı gibi seyrettiği aktarıldı.

Eylül 2024'te istasyona giden mürettebat, 43 uygulamalı bilim deneyi yürüttü, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir mürettebatlı uzay aracı ile iki kargo uzay aracının kenetlenmesine katıldı. Görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, Ivan Wagner ikinci ve NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -

'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü - Dış Haberler - -
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Ehliyet affı mı geliyor? Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama

Ehliyet affı mı geliyor? Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama

30 yıl önce kayınvalidesinden gördü, gizlice yemeklere koydu

30 yıl önce kayınvalidesinden gördü, gizlice yemeklere koydu

Köşeye sıkışan Ferudun Müldür yakalandı

Köşeye sıkışan Ferudun Müldür yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.