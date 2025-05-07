Düzce'de öğrencilere tarımın ve doğal kaynaklarının önemi anlatıldı

Ziyaret kapsamında öğrencilere İl Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları, yürüttüğü projeler ve Düzce’nin tarımsal yapısı hakkında sunum yapıldı. Ayrıca çocuklara tarımsal üretimin aşamaları, gıda güvenliği ile suyun ve toprağın önemi gibi konularda bilgi verildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili sorular sorarak kurum faaliyetleri konusunda bilinçlendi. İl Müdürlüğü yetkilileri, genç nesillerde tarıma karşı ilgi ve farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır