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Gaziantep'te yaz günü fırtına görüntüsü! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu...

Gaziantep’te aniden bastıran şiddetli fırtına ve yağış, yaşamı felç etti. Devrilen ağaçlar araçlara zarar verirken, toz bulutu kenti etkisi altına aldı. Fırtınanın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kısa sürede kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bazı noktalarda hayatı adeta felç etti.

Fırtına nedeniyle kent merkezinde toz bulutu etkili oldu.

AĞAÇLAR ARABALARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

AĞAÇLAR ARABALARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Giderek şiddetini arttıran fırtınada ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.

Fırtınada çoğu vatandaş ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Fırtına, evlerin çatısında bulunan güneş enerji panellerine de zarar vererek elektrik tellerini kopardı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Fırtına
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