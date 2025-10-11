HABER

Gazze'ye dönüş! Ateşkes sonrası akın akın yollara düştüler, taş üstünde taş kalmamış...

İsrail'in iki yıldır ağır saldırıları altında olan ve adeta harabeye dönen Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola çıktı. Ateşkesin dün TSİ 12.00'da yürürlüğe girmesinin ardından evlerine dönen Filistinliler, ağır yıkımla karşılaştı. Tüm dünyaya servis edilen görüntülerde kentte adeta taş üstünde taş kalmadığı görüldü.

Gazze'de ateşkes sağlandı, eve dönüş başladı. İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, Gazze şehrine geri dönüyor. Binlerce Filistinli, Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden evlerine dönmek üzere dün öğlen saatlerinde yola çıktı.

Yollardaki sevinçli kalabalık görüntülere yansırken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, savaşın son bulmasından duydukları mutluluğu ve çektikleri acıları dile getirdi.

Gazze ye dönüş! Ateşkes sonrası akın akın yollara düştüler, taş üstünde taş kalmamış... 1

"ASLA EVİME DÖNEMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi'nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.

Gazze ye dönüş! Ateşkes sonrası akın akın yollara düştüler, taş üstünde taş kalmamış... 2

ATEŞKES DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerin ardından bölgede ateşkes sağlanması kararına varılmıştı. İsrail ordusu dün 12.00'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Gazze ye dönüş! Ateşkes sonrası akın akın yollara düştüler, taş üstünde taş kalmamış... 3

İşte Gazzelilerin eve dönüş yolculuğundan kameralara yansıyan bazı kareler;

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

